Страны ЕС продолжат предоставлять оружие для нужд Украины – выводы Евросовета

Лидеры стран-членов Европейского Союза осудили российскую агрессию против Украины и подтвердили непоколебимую позицию по поддержке украинского народа, сколько потребуется.

Об этом говорится в выводах Европейского совета, посвященных Украине, которые были приняты по результатам заседания лидеров Евросоюза в четверг в Брюсселе.

— Европейский совет вновь заявляет о своем решительном осуждении агрессивной войны России против Украины, которая продолжает быть явным нарушением Устава ООН, и напоминает о непоколебимой поддержке Европейским союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее непременного права обороняться от российской агрессии, — говорится в сообщении.

В выводах ЕС говорится, что Союз будет и в дальнейшем продолжать поддерживать Украину финансово, экономически, гуманитарно, военно и дипломатически, “столько, сколько потребуется”.

Члены Европейского совета также подтвердили готовность Евросоюза предоставлять Украине устойчивую военную поддержку столько, сколько потребуется, в частности, с помощью Миссии военной помощи ЕС и Европейского фонда мира.

Лидерами ЕС также были обсуждены совместные закупки 1 млн артиллерийских боеприпасов и ракет для Украины.

— Совет подчеркивает важность продолжающихся усилий государств-членов по содействию удовлетворению неотложных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов, — отмечается в выводах.

Напомним, во время обращения президента Владимира Зеленского к лидерам ЕС 29 июня, он подчеркнул, что официальный Киев готов начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.

В частности, как пишет Financial Times, Европейский Союз планирует предложить Украине обязательства в сфере безопасности, в рамках чего будут расширены курсы по подготовке украинских военнослужащих и возможность отправки военных миссий ЕС.

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