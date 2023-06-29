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Валентина Чорна, редактор ленты

Могут затопить город: россияне построили дамбу в окрестностях Токмака

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские оккупанты построили дамбу в окрестностях временно оккупированного города Токмак Запорожской области.

Она расположена вдоль российской линии обороны, огибающей город. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые обнародовало издание Bellingcat.

Отмечается, что дамба была построена в начале мая этого года.

Это привело к тому, что река Токмачка значительно расширилась к востоку от города и затопила ближайшие поля. Начиная с июня уровень воды в реке неуклонно растет.

— Следы шин, ведущих от дамбы, указывают на то, что она также может функционировать как второй мост, хотя соседний мост на дороге P37, кажется, действует нормально, — отмечают в издании.

Токмак - карта

супутниковий знімок Токмаку

Ранее мы сообщали, что российские захватчики на блокпостах в Токмаке рвут украинские паспорта.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, враг прибегнул к самым примитивным методам воздействия, потому что сопротивление людей в оккупации очень мощное, а попытки РФ насадить “русский мир” — неудачные.

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Война в Украине, Дамба, Запорожская область, Російська агресія
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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
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