Могут затопить город: россияне построили дамбу в окрестностях Токмака

Российские оккупанты построили дамбу в окрестностях временно оккупированного города Токмак Запорожской области.

Она расположена вдоль российской линии обороны, огибающей город. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые обнародовало издание Bellingcat.

Отмечается, что дамба была построена в начале мая этого года.

Это привело к тому, что река Токмачка значительно расширилась к востоку от города и затопила ближайшие поля. Начиная с июня уровень воды в реке неуклонно растет.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt

— Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) June 29, 2023