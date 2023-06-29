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Татьяна Забожко, редактор ленты

На смену дождям придет жара: прогноз погоды на конец июня – начало июля

Літо, спека, черепаха, водойма, річка

В последний день июня в Украине будет достаточно прохладно, ожидаются дожди, местами даже грозы.

Жара вернется уже с началом июля, прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 30 июня

Осадки

В пятницу грозовые дожди пройдут на Севере, Западе, Востоке и северо-востоке Украины.

В Центре и на Юге вероятность небольших осадков появится разве что вечером 30 июня.

Сегодняшние дожди в Киеве прекратятся уже ночью-завтра утром. Днем в столице существенных осадков не ожидается. Лишь вечером 30 июня снова пройдут дожди.

Температура воздуха

В большинстве областей ожидается температура воздуха в пределах +20-26°.

В Харьковской, Сумской, Полтавской – местами +18-22°.

На Юге и на Закарпатье – +25-29°.

Ветер 30 июня будет северо-западным, умеренным. Местами возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

В Киеве июнь завершится более теплой погодой – до +24°, хотя днем и будет ветрено.

Начало июля

Высокая температура воздуха вернется в Украину с началом июля, возобновится жара.

Столбики термометров подпрыгнут до +25-31°.

Только в западных областях еще задержится на несколько градусов более прохладная погода.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Наталья Диденко

Наталка Діденко, Погода, Погода у Києві, прогноз, Прогноз погоды
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