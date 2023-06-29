Союзники сообщают Украине о взлете российской стратегической авиации — Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что западные партнеры предоставляют Украине информацию о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

— Наши союзники поддерживают Украину постоянно. Та информация, которая поступает о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации, и другие данные предоставляются нам нашими партнерами, — говорится в сообщении.

Игнат отметил, что эта информация является чрезвычайно полезной и используется для обороны страны.

По словам представителя Воздушных сил, в Украине есть широкий спектр оборудования для радиолокации, которое стоит на вооружении Радиотехнических войск.

— О них мало вспоминают, но вместе с Зенитными ракетными войсками, авиацией Воздушных сил и другими составляющими есть радиотехнические войска, которые являются глазами Воздушных сил и 24/7 отслеживают воздушную ситуацию внутри страны и за ее пределами, — добавил он.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что во время попытки мятежа в РФ наемники ЧВК Вагнера сбили очень ценный самолет Ил-22М, которых у россиян не более 12, и потеря даже одного, вероятно, окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции.

Источник: телемарафон

Фото: Медиацентр Украины

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