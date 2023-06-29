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Марта Бондаренко, редактор ленты

Таврическое направление: ВСУ за сутки уничтожили почти три роты российских солдат

Таврическое направление: ВСУ за сутки уничтожили почти три роты российских солдат

За последние сутки на Таврическом направлении потери российского врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.

Нашим воинам удалось уничтожить 19 единиц военной техники противника, в частности: два танка, БРЭМ (Бронированная ремонтно-эвакуационная машина), МТЛБ (многоцелевой легкий бронированный тягач), БРМ (боевая разведывательная машина), БпЛА Орлан-10, беспилотник Zala, самоходную артиллерийскую установка Акация, гаубицу Мста-Б и автомобильную технику.

Ранее командующий Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники имеют частичный успех на Таврическом направлении и 27 июня уничтожили 21 единицу военной техники противника.

Фото: скриншот из видео

Армия России, Война в Украине
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Таврическое направление: ВСУ за сутки уничтожили почти три роты российских солдат
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