Таврическое направление: ВСУ за сутки уничтожили почти три роты российских солдат
За последние сутки на Таврическом направлении потери российского врага убитыми и ранеными составили почти три роты.
Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.
Нашим воинам удалось уничтожить 19 единиц военной техники противника, в частности: два танка, БРЭМ (Бронированная ремонтно-эвакуационная машина), МТЛБ (многоцелевой легкий бронированный тягач), БРМ (боевая разведывательная машина), БпЛА Орлан-10, беспилотник Zala, самоходную артиллерийскую установка Акация, гаубицу Мста-Б и автомобильную технику.
Ранее командующий Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники имеют частичный успех на Таврическом направлении и 27 июня уничтожили 21 единицу военной техники противника.
Фото: скриншот из видео
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