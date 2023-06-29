В Украине упростят получение статуса УБД: что изменится
Верховная Рада намерена облегчить получение статуса участника боевых действий (УБД), инвалидности, а также статуса члена семьи погибшего.
Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект № 9141 авторства Егора Чернева.
— По законопроекту чиновники должны будут самостоятельно собирать документы, необходимые для предоставления статуса, если такие документы не будут поданы на рассмотрение комиссии заявителем. Все процедуры должны быть проведены в срок, который не превышает 30 дней, — сообщил нардеп Чернев.
В комментарии Фактам ICTV Чернев отметил, что в Украине существует проблема в предоставлении статуса УБД.
Было выдано очень мало удостоверений по сравнению с тем, сколько людей действительно участвовали в боевых действиях.
— Это обязательство органов государственной власти не требовать какие-то бумажки или документы, которые уже имеет государство о человеке, а чтобы оно само (государство — Ред.) собирало все необходимые данные и не заставляло бойцов с линии фронта ехать куда-то и подавать все эти документы. Чиновники должны сделать это за 30-дневный срок. Это в случае, если человек самостоятельно подается на получение статуса УБД, — объяснил нардеп.
Параллельно Верховная Рада вместе с Министерством обороны Украины работают над цифровизацией всего документооборота.
По словам Чернева, законопроект № 9141 является запасным вариантом, если с цифровизацией возникнут какие-то осложнения.
Отметим, что статус участника боевых действий получают украинские военнослужащие, участвовавшие в обороне Украины и в защите безопасности населения и интересов государства в связи с вторжением РФ.
Как получить статус УБД, какие документы нужны и куда обращаться — читайте в материале Фактов ICTV.
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