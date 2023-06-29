Отправка военных миссий и подготовка бойцов: в FT узнали о гарантиях безопасности ЕС для Украины

Европейский Союз планирует предложить Украине обязательства в сфере безопасности, в рамках чего будут расширены курсы по подготовке украинских военнослужащих и возможность отправки военных миссий ЕС.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, лидеры ЕС планируют продолжать поставлять оружие для Украины через Европейский фонд мира, который финансируется странами ЕС.

Кроме того, ожидается расширение инициативы Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих.

Говоря о возможности отправки военных миссий Европейского Союза в Украину, необходимо еще согласовать, являются ли приемлемыми условия для такого шага и, впоследствии, необходимо будет одобрение со стороны всех стран-участников ЕС, заявил один из источников.

В то же время, один из дипломатов, участвовавший в обсуждении, сказал изданию, что предложенная декларация Евросоюза была разработана Францией, и предполагает “очень четкий политический сигнал” официальным Киеву и Москве.

По словам другого чиновника, декларация призвана обеспечить участие ЕС в более широкой системе безопасности, которая разрабатывается для защиты Украины. Впрочем, со стороны некоторых стран, включая Ирландии, Мальты и Австрии, было замечено несогласие с таким предложением.

Financial Times со ссылкой на подготовленное заявление лидеров ЕС пишет, что Евросоюз “готов вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации”.

Напомним, в Европейский совет, куда входят все лидеры Евросоюза, собирается на протяжении 29 и 30 июня.

Как пишет издание Euractiv, что лидеры ЕС планируют обсудить будущие обязательства по безопасности Украины, которые может предоставить объединенная Европа.

Также вопрос гарантий безопасности для Украины будет поднят во время саммита лидеров стран-участников НАТО, который состоится в первой половине июля.

Источник : Financial Times

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