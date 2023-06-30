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Зеленский: Противодействие экоциду – один из пунктов формулы мира, должны реализовать каждый ее пункт

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Противодействие экоциду — это один из пунктов украинской формулы мира, а мы должны реализовать каждый ее пункт, все аспекты мира.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Сегодня глава государства встретился с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

— Говорили прежде всего о российском теракте и экоциде на Каховской ГЭС и в целом о работе нашей группы, которая будет заниматься именно теми вопросами, которые непосредственно связаны с разрушительным воздействием российской агрессии на природу, — отметил Зеленский.

Также президент сообщил, что сегодня состоялось заседание Европейского совета, где на повестке дня стояли вопросы защиты Украины в войне, наш путь к победе, поддержка от партнеров.

— Украина влияет на силу Европы. Это факт. И в этом году пришло время на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе, в частности началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради Украины, сохраняет и создает новые рабочие места, платит налоги, а также готовится к послевоенному восстановлению государства.

По словам президента, подготовлено еще три новых указа о награждении 419 воинов.

Всего за время полномасштабной войны государственными наградами уже отмечены более 49 тыс. украинцев и украинок.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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