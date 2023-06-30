Хотят скрыть доказательства убийства: оккупанты до сих пор не отдали тела двух подростков в Бердянске

Российские оккупанты пытаются скрыть доказательства умышленного убийства двух 16-летних подростков в захваченном Бердянске – Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Именно поэтому они, несмотря на обещания, не отдали родным их тела для погребения.

Об этом сообщила координатор организации Медийная инициатива по правам человека (МИПЧ) Ольга Решетилова.

Несмотря на то, что прощание с погибшими подростками было запланировано в Бердянске на 29 июня, их так и не похоронили.

По данным Решетиловой, в течение вчерашнего дня семьи ждали разрешения “следователей” забрать тела из морга. Однако его так и не получили. При этом морг был оцеплен российскими военными весь день.

А 30 июня появилась информация, что тела парней якобы повезли “на экспертизу” во временно оккупированный Мелитополь.

– Мы понимаем, для чего россияне это делают. Они пытаются скрыть следы своих преступлений, ведь по характеру поражений очевидно, что было совершено убийство, стреляли в ребят прицельно и на поражение. Но все эти хаотические действия преступников не имеют смысла. Нам все известно и все зафиксировано. Ничего скрыть уже не удастся, — подчеркнула Решетилова, призвав позволить родным попрощаться с убитыми детьми.

Что известно о гибели подростков

24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан. Оккупанты обвиняли подростков в якобы подготовке диверсии на железной дороге, им грозило до 20 лет заключения.

Обвинению предшествовали месяцы издевательств над подростками и их родными, задержания и пытки.

В соцсетях Тигран Оганнисян успел обнародовать видео, в котором заявил, что его ждет смерть, и на прощание воскликнул Слава Украине!

В июне Европарламент принял резолюцию относительно подростков, требуя отпустить их с временно оккупированной территории. Вместо этого рашисты убили детей.

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