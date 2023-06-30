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На ближайшей Ставке рассмотрят вопрос размещения вагнеровцев в Беларуси — Данилов

На ближайшей Ставке рассмотрят вопрос размещения вагнеровцев в Беларуси — Данилов
Фото: УНИАН

Размещение в Беларуси сил частной военной компании Вагнер будет рассмотрено на следующем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона Единые новости секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

— Давайте мы с вами посмотрим, где они (силы ЧВК Вагнер, — Ред.) окажутся, каким будет их количество, какие будут угрозы. Это непростые люди. Есть понимание, что если то количество вагнеровцев, а именно 8-8,5 тыс. окажется непосредственно в Беларуси. Сейчас такого количества там нет. Посмотрим, чем они будут там заниматься, — сказал он.

Он добавил, что “за очень короткий промежуток времени был поставлен лагерь, состоящий из летних палаток” и сейчас власти Украины внимательно наблюдают, зачем образуются эти объекты.

Алексей Данилов отметил, что силы ЧВК Вагнер в Беларуси являются причиной для беспокойства не только для Украины, но и для Литвы и Польши, которые граничат с белорусским государством.

— Более того, я могу сказать, что президент нашей страны Владимир Зеленский дал поручение на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотреть этот вопрос. На ближайшем заседании Ставки такой вопрос будет рассматриваться, — сказал секретарь СНБО.

Ранее представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко говорил, что по состоянию на 27 июня на территории Беларуси нет работы над строительством баз для вагнеровцев.

В то же время, как известно, после неудачного мятежа вагнеровцев во главе с владельцем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, наемникам были предложены гарантии безопасности от президента РФ Владимира Путина, согласно которым они могут отправиться в Беларусь. После этого актуализировалась тема атаки на Украину с белорусских территорий.

При этом командующий Объединенных сил армии Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев говорил, что на севере государства ситуация остается контролируемой.

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Беларусь, Война в Украине, Алексей Данилов, ЧВК Вагнера, СНБО
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