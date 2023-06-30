Нетаньяху объяснил, почему не хочет передавать Украине Железный купол

Израиль не хочет передавать Украине свою систему ПВО Железный купол, поскольку опасается, что Иран получит доступ к этому оружию, что использует против еврейского государства.

Об этом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в интервью The Wall Street Journal.

— У нас есть опасения, которых, я думаю, нет у кого-то из западных союзников Украины, — сказал он.

Нетаньяху говорит, что у Израиля есть сомнения, что это ПВО не попадет в руки к россиянам, которые смогут передать эти технологии Ирану. А поскольку Тегеран поставляет Москве дроны Shahed, такой риск премьер Израиля считает неоправданным.

— Если бы эта система попала в руки Ирана, то миллионы израильтян остались бы беззащитными и под угрозой, — сказал Нетаньяху.

Также Беньямин Нетаньяху говорит, что Израиль нуждается в “свободе действий” в Сирии, где его израильская армия атакует иранские цели вблизи российских войск.

Израиль и оборонная помощь Украине

Посольство Украины в Израиле ранее обвиняло действующее правительство государства во главе с Нетаньяху в том, что Иерусалим налаживает отношения с Россией, в то время, как РФ ведет полномасштабную войну против Украины, хотя именно в украинских городах и селах живет множество евреев.

Также в украинской дипмиссии указали на то, что со стороны Израиля присутствует “почти полное отсутствие гуманитарной помощи Украине”, бездействие по предоставлению оборонной помощи с начала российского вторжения. Но при этом отсутствуют санкции против России, и даже наоборот, между Израилем и РФ увеличивается двусторонняя торговля.

На это в МИД Израиля ответили тем, что вынесли украинскому послу “дипломатический выговор”.

Источник : The Wall Street Journal

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