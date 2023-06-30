Отношение Запада к Украине может измениться по результатам наступления ВСУ — FT

Результаты украинского контрнаступления могут повлиять на финансовую, военную и другую поддержку Украины со стороны Запада.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного европейского дипломата.

По данным источника издания, результаты контрнаступления повлияют на все, “что мы делаем в отношении Украины”.

— Финансирование, поддержка, политическое участие… и самое главное — мирные переговоры, которые произойдут, хотим мы этого или нет, — сказал дипломат.

В то же время главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что контрнаступление Украины пока не достигло значительного успеха, поскольку украински Вооруженные силы столкнулись с трудностями, связанными с российской обороной.

— Россия по-прежнему имеет преимущество (за счет, — Ред.) количества, — сказал Каволи.

При этом в военном штабе НАТО отказались комментировать высказывания командующего.

— НАТО внимательно следит за конфликтом в Украине с момента его возникновения… Следующая фаза их борьбы может быть долгой и трудной, но мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь Украине победить в ее экзистенциальной борьбе, — говорится в заявлении.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины ведут наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Согласно Генштабу, под Бахмутом ВСУ перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.

Кроме того, по данным FT, в Европейском Союзе обсуждают вопрос предоставления Украине гарантий безопасности. В их число входит отправка военных миссий Евросоюза и продолжение обучения украинских военных, хоть такой план и был частично встречен с сопротивлением со стороны нескольких государств-членов ЕС.

Источник : Financial Times

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