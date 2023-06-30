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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов, 11 артсистем и три РСЗО: потери РФ на 30 июня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток уничтожили ориентировочно 560 российских оккупантов.

Потери РФ на 30 июня 2023

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 228 340 (+560) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 4 041 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 7 863 (+6) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 4 127 (+11) ед,
  • РСЗО / MLRS – 630 (+3) ед,
  • средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 389 (+1) ед,
  • самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3 519 (+6),
  • крылатых ракет / cruise missiles ‒ 1 261 (+0),
  • кораблей /катеров/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 785 (+5) ед,
  • специальной техники / special equipment ‒ 569 (+0).

Источник: Генштаб ВСУ
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