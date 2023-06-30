Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов, 11 артсистем и три РСЗО: потери РФ на 30 июня
Украинские защитники в течение суток уничтожили ориентировочно 560 российских оккупантов.
Потери РФ на 30 июня 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 228 340 (+560) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 4 041 (+3) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 7 863 (+6) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 4 127 (+11) ед,
- РСЗО / MLRS – 630 (+3) ед,
- средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 389 (+1) ед,
- самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3 519 (+6),
- крылатых ракет / cruise missiles ‒ 1 261 (+0),
- кораблей /катеров/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 785 (+5) ед,
- специальной техники / special equipment ‒ 569 (+0).
Источник: Генштаб ВСУ
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