Не знаем, сколько людей закопано в Мариуполе: Зеленский о жертвах войны среди украинцев

Точное количество жертв среди мирного населения Украины, погибших из-за войны, пока неизвестно. Причина в том, что нет достоверных данных с временно оккупированных РФ территорий.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанским СМИ.

Один из журналистов спросил главу государства о “балансе среди жертв – гражданских и военных, украинских и российских”.

Зеленский в ответ сообщил, что не может говорить о конкретных цифрах. Информация с захваченных РФ территорий нечеткая.

Часто она поступает через посредников, из социальных сетей, от разведок, или какие-то данные озвучивают сами российские оккупанты.

– Мы не знаем, сколько людей погибло на оккупированных территориях. А это все-таки 26 – 30% Украины, которые находятся в оккупации. Вы не знаете, сколько из них погибло, является ли правдой информация о тех людях, кто в концентрационных лагерях или в плену… Вы не знаете, сколько людей закопано в Мариуполе. Мы сегодня не знаем, сколько было людей на Донбассе, где полностью разрушены города и села, — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил об обнаружении массовых захоронений мирных украинцев после освобождения населенных пунктов Киевской области. По его словам, там до сих пор находят новые могилы и замученных людей в подвалах.

Что касается потерь среди украинских военных, Зеленский объяснил, что не может озвучивать цифры по поводу погибших и раненых. В то же время он сообщил, что у российской оккупационной армии “намного больше потерь”.

– Если говорить о балансах (потерь, — Ред.) между нами и РФ – они большие. Они в разы (больше у РФ, — Ред.), – заявил президент.

По состоянию на 1 июля армия РФ потеряла в Украине более 228 тыс. солдат и тысячи единиц различной военной техники.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.