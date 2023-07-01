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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ сжигает погибших в мобильных крематориях, чтобы скрыть реальные потери — Генштаб ВСУ

російський окупант
Фото: Getty Images

Для сокрытия реальных потерь в войне оккупанты активно используют мобильные крематории — традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций.

По данным Генштаба ВСУ, один из таких крематориев в режиме 24/7 сейчас работает на территории Бердянского порта, где сейчас кремации подлежат около 50 тел погибших, которых недавно доставили с фронта в местный морг.

— Следует отметить, что кремация погибших российских военнослужащих проводится без их идентификации и учета, — говорят в Генштабе.

За последние сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, два — по зенитно-ракетным комплексам и один — по пункту управления.

На счету ракетных войск и артиллерии — пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, две артустановки, система ПВО, станция РЭБ и еще один важный объект оккупантов.

В Генштабе также сообщили, что основные усилия оккупанты сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток здесь произошло более 30 боевых столкновений. Однако все атаки врага отбиты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 493-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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