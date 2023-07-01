Зеленский о мобилизации: У нас нет задачи привлечь всех, но люди устают

В Украине не стоит задача мобилизовать всех на фронт — только военные решают, сколько им нужно сил и средств для выполнения тех или иных задач.

Об этом заявил сегодня президент Владимир Зеленский в интервью испанским СМИ.

— У нас не стоит задача привлечь всех украинцев….Но люди в любом случае устают от войны, и это факт, потому что это сложно. Люди теряют близких и родных. Но сказать, что у нас люди демотивированы и не хотят победить, это мне кажется несправедливо. Это военные рассчитывают, сколько им нужно сил и средств, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно от них поступает сигнал, сколько мобилизовать украинцев.

Глава государства, отвечая на уточняющий вопрос, сказал, что резервами также занимаются военные, поскольку обычный человек с улицы не может заменить раненого бойца с большим боевым опытом.

— Я вам скажу, что когда таких парней меняют на профессиональных военных, но современных, которые без опыта — это большая разница. А если вы хотите поменять на обычного гражданского — это колоссальная разница. Поэтому они проходят соответствующую подготовку, — объяснил Зеленский.

В то же время он отметил, что Украина имеет резервы, однако о них не говорят публично, потому что о них не должны знать враги.

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