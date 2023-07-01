ВСУ имеют успех на Таврийском направлении: уничтожено две роты врага и 14 единиц техники
Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины на Таврийском направлении в течение суток выполнили 1 201 огневое задание.
Потери захватчиков убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожено 14 единиц военной техники врага, а также четыре склада боеприпасов.
Среди уничтоженной техники:
- БТР,
- реактивная система залпового огня Град,
- противотанковая пушка МТ-12 Рапира,
- три пушки Гиацинт-Б,
- две самоходные артиллерийские установки Пион,
- гаубица Мста-Б
- и автомобильная техника.
Также удалось сбить три дрона Zala.
Силы обороны продолжают продвижение на данном направлении.
Фото: Силы обороны Таврического направления
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк