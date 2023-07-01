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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ имеют успех на Таврийском направлении: уничтожено две роты врага и 14 единиц техники

війна

Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины на Таврийском направлении в течение суток выполнили 1 201 огневое задание.

Потери захватчиков убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожено 14 единиц военной техники врага, а также четыре склада боеприпасов.

Среди уничтоженной техники:

  • БТР,
  • реактивная система залпового огня Град,
  • противотанковая пушка МТ-12 Рапира,
  • три пушки Гиацинт-Б,
  • две самоходные артиллерийские установки Пион,
  • гаубица Мста-Б
  • и автомобильная техника.


Также удалось сбить три дрона Zala.

Силы обороны продолжают продвижение на данном направлении.

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Фото: Силы обороны Таврического направления

Армия России, Война в Украине
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Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.

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