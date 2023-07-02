Четыре ведущие страны Запада почти договорились о гарантиях безопасности для Украины — FAZ

Украина может получить гарантии безопасности до того, как состоится саммит НАТО, запланированный на 11-12 июля в Вильнюсе.

Об этом сообщает немецкая газета FAZ.

Издание, основываясь на беседах с западными дипломатами, пишет, что речь идет о реализации Киевского пакта безопасности, согласно которому будет реализована система двусторонних гарантий между Украиной и другими странами, без обязывающего обещания защиты.

Как пишет FAZ, это может быть похоже на такую защиту, которую “Израиль получает от Соединенных Штатов”.

При этом отмечается, что предварительное соглашение между Украиной и рядом лидирующих стран Запада, а именно ФРГ, Францией, Британией и Соединенными Штатами, уже практически готово.

— Скоординированные усилия будущих партнеров должны тогда помочь Украине защитить себя до поры до времени — и в то же время они должны сформировать “мост” к возможному членству в НАТО. Под эгидой многостороннего договора все участники должны заключить с Киевом индивидуальные соглашения, в которых каждый обещает то, что у него получается лучше всего. Первые оружие, вторые деньги, третье — обучение солдат или помощь в построении украинской оборонной сферы, — говорится в материале.

Кроме того, издание пишет, что в список, предложенный Киевом, также входят “совместные учения на украинской земле”.

Ожидается, что кроме указанных стран, “в ближайшее время должны быть включены страны G7 и ЕС”.

— В Германии явно следуют “израильской модели”, но не совсем так, как хотелось бы украинцам. Например, Киеву придется воздержаться от придания соглашению “юридически обязывающего” характера, как того хотелось бы, а о военных учениях на украинской земле и речи быть не может. Даже слово “гарантии безопасности” звучит для некоторых в Берлине слишком нереалистично. Вместо этого должны появиться такие слова, как “обещание”, которые, как говорят, меньше напоминают статью о помощи НАТО, — говорится в статье.

При этом официальный Берлин, вероятно, хочет сохранить нынешний уровень помощи до окончания войны. В случае прекращения огня она может потом уменьшиться — но с обещанием тут же снова ее увеличить, если Россия снова нападет. В любом случае Украина должна иметь возможность защищаться в долгосрочной перспективе без прямого вмешательства государств-гарантов.

Конкретный вклад каждой страны, по-видимому, будет определен позже в этом году, отмечает FAZ.

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