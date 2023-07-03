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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Каждый, кто хотел стремительный боевик с наступлением, должен помнить о превосходстве РФ в воздухе — Ермак

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на сложности из-за мин и преимущества России в воздухе Силы обороны продвигаются вперед.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Много мин и преимущество врага в воздухе — несмотря на эти сложности Силы обороны движутся вперед. Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина, — написал он в Telegram.

Ермак отметил, что Украине нужны F-16 и дальнобойное оружие.

— Делаем все, чтобы ускорить эти процессы (передачи F-16 и дальнобойного оружия, — Ред.). Мир в Европе возможен только после победы Украины. А закрепить эту победу должно членство в НАТО, — добавил руководитель ОП.

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