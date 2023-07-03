Каждый, кто хотел стремительный боевик с наступлением, должен помнить о превосходстве РФ в воздухе — Ермак
Несмотря на сложности из-за мин и преимущества России в воздухе Силы обороны продвигаются вперед.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
— Много мин и преимущество врага в воздухе — несмотря на эти сложности Силы обороны движутся вперед. Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина, — написал он в Telegram.
Ермак отметил, что Украине нужны F-16 и дальнобойное оружие.
— Делаем все, чтобы ускорить эти процессы (передачи F-16 и дальнобойного оружия, — Ред.). Мир в Европе возможен только после победы Украины. А закрепить эту победу должно членство в НАТО, — добавил руководитель ОП.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк