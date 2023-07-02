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Украина
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Москва, Саратов, Иван Хурс. Как ВМС уничтожают российский флот и ускоряют победу Украины

Москва, Саратов, Иван Хурс. Как ВМС уничтожают российский флот и ускоряют победу Украины

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, по данным командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы, соотношение сил и средств Военно-морских сил Украины и российского Черноморского флота составляло 12 к 1.

После года большой войны в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран-партнеров разница этих потенциалов уменьшилась втрое.

В то же время, несмотря на огромную разницу в возможностях, украинские защитники продолжают доставлять россиянам хлопот на море, используя собственное и западное оружие.

В день Военно-морских сил ВСУ вспоминаем их самые большие победы против российского флота.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года россияне потеряли 18 кораблей и катеров.

Москва, Саратов, Иван Хурс. Как ВМС уничтожают российский флот и ускоряют победу Украины

24 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области украинские защитники уничтожили десантный корабль Саратов. Он участвовал в аннексии Крыма и вторжении в Грузию.

БДК Саратов в составе группы кораблей прибыл в порт Бердянск 21 марта 2022 года для выгрузки техники и десанта. В то же время не прошло и недели, как Саратов был уничтожен украинскими войсками с помощью ракеты Точка-У.

Также повреждения тогда получили большие десантные корабли Цезарь Куников и Новочеркасск.

7 мая стало известно, что российский катер типа Серна был уничтожен на захваченном россиянами острове Змеиный в Черном море с помощью многоцелевого ударного беспилотника Bayraktar TB2, принадлежащего Вооруженным силам Украины.

12 мая в Черном море загорелся один из самых новых в российском флоте кораблей — судно тылового обеспечения Всеволод Бобров. Неудача постигла российское судно благодаря успешным действиям украинских защитников. В то же время кораблю удалось эвакуироваться в Севастополь.

всеволод бобров корабль

Фото: ПАО Північна верф

3 апреля украинские защитники повредили фрегат российского флота типа Адмирал Эссен. Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в частности по Одессе.

фрегат

Depositphotos

Самой большой добычей украинских защитников стал флагман Черноморского флота РФ — крейсер Москва.

13 апреля 2022 года уничтожить корабль, участвовавший в атаке на остров Змеиный, ВМС Украины помогли украинские ракеты Нептун, погодные условия и самоуверенность оккупантов.

Потопление флагмана Черноморского флота РФ Москвы имело два значения для войны — военно-стратегическое и идеологически-политическое.

Это сломало планы Кремля полностью захватить Юг Украины, в частности полосу — Азов, Черное море и до Приднестровья, а также заставило россиян не чувствовать себя всесильными в море.

Впоследствии операция дала Украине возможность деоккупировать остров Змеиный и начать зерновую сделку.

Кроме того, весной украинским защитникам удалось уничтожить или повредить несколько катеров Раптор.

Москва, Саратов, Иван Хурс. Как ВМС уничтожают российский флот и ускоряют победу Украины

Depositphotos

29 октября в результате атаки дронов “хлопок” раздался в Севастополе.

В Министерстве обороны России заявили о “незначительных повреждениях морского тральщика Иван Голубец, предназначенного для проведения за тралами кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз.

В результате атаки, вероятно, были повреждены также суда Адмирал Григорович и Адмирал Макаров.

Последним подбитым кораблем РФ на данный момент является разведывательное судно Иван Хурс, который был атакован 24 мая 2023 года надводным дроном в акватории Черного моря. В Минобороны РФ утверждают, что якобы ВСУ атаковали корабль тремя беспилотными катерами примерно в 140 км от пролива Босфор.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украине есть чем удивить российские военные корабли, которые находятся в Черном море. Однако некоторые детали сейчас нельзя раскрывать, поскольку не все известно врагу.

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Война в Украине, ВМС України
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