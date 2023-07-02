Москва, Саратов, Иван Хурс. Как ВМС уничтожают российский флот и ускоряют победу Украины
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, по данным командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы, соотношение сил и средств Военно-морских сил Украины и российского Черноморского флота составляло 12 к 1.
После года большой войны в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран-партнеров разница этих потенциалов уменьшилась втрое.
В то же время, несмотря на огромную разницу в возможностях, украинские защитники продолжают доставлять россиянам хлопот на море, используя собственное и западное оружие.
В день Военно-морских сил ВСУ вспоминаем их самые большие победы против российского флота.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года россияне потеряли 18 кораблей и катеров.
24 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области украинские защитники уничтожили десантный корабль Саратов. Он участвовал в аннексии Крыма и вторжении в Грузию.
БДК Саратов в составе группы кораблей прибыл в порт Бердянск 21 марта 2022 года для выгрузки техники и десанта. В то же время не прошло и недели, как Саратов был уничтожен украинскими войсками с помощью ракеты Точка-У.
Также повреждения тогда получили большие десантные корабли Цезарь Куников и Новочеркасск.
7 мая стало известно, что российский катер типа Серна был уничтожен на захваченном россиянами острове Змеиный в Черном море с помощью многоцелевого ударного беспилотника Bayraktar TB2, принадлежащего Вооруженным силам Украины.
12 мая в Черном море загорелся один из самых новых в российском флоте кораблей — судно тылового обеспечения Всеволод Бобров. Неудача постигла российское судно благодаря успешным действиям украинских защитников. В то же время кораблю удалось эвакуироваться в Севастополь.
3 апреля украинские защитники повредили фрегат российского флота типа Адмирал Эссен. Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в частности по Одессе.
Самой большой добычей украинских защитников стал флагман Черноморского флота РФ — крейсер Москва.
13 апреля 2022 года уничтожить корабль, участвовавший в атаке на остров Змеиный, ВМС Украины помогли украинские ракеты Нептун, погодные условия и самоуверенность оккупантов.
Потопление флагмана Черноморского флота РФ Москвы имело два значения для войны — военно-стратегическое и идеологически-политическое.
Это сломало планы Кремля полностью захватить Юг Украины, в частности полосу — Азов, Черное море и до Приднестровья, а также заставило россиян не чувствовать себя всесильными в море.
Впоследствии операция дала Украине возможность деоккупировать остров Змеиный и начать зерновую сделку.
Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022
Кроме того, весной украинским защитникам удалось уничтожить или повредить несколько катеров Раптор.
29 октября в результате атаки дронов “хлопок” раздался в Севастополе.
В Министерстве обороны России заявили о “незначительных повреждениях морского тральщика Иван Голубец, предназначенного для проведения за тралами кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз.
В результате атаки, вероятно, были повреждены также суда Адмирал Григорович и Адмирал Макаров.
Последним подбитым кораблем РФ на данный момент является разведывательное судно Иван Хурс, который был атакован 24 мая 2023 года надводным дроном в акватории Черного моря. В Минобороны РФ утверждают, что якобы ВСУ атаковали корабль тремя беспилотными катерами примерно в 140 км от пролива Босфор.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украине есть чем удивить российские военные корабли, которые находятся в Черном море. Однако некоторые детали сейчас нельзя раскрывать, поскольку не все известно врагу.
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев