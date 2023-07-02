Под Киевом нашли остатки 8 британских истребителей времен Второй мировой

Под Киевом нашли остатки 8 британских истребителей Hawker Hurricane времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает BBC.

Самолеты были частью пакета военной поддержки СССР от союзников, которую оплачивали Соединенные Штаты в рамках ленд-лиза.

Авиационные эксперты говорят, что в Украине впервые нашли остатки такого количества Hawker Hurricane.

— Эти самолеты очень редко можно найти в Украине. Поэтому это очень важно для истории нашей авиации, — сказал Алексей Штань, бывший пилот авиакомпании, который руководит раскопками.

С 1941 по 1944 год в СССР отправили примерно 3 тыс. Ураганов. Большинство из них были либо уничтожены в бою, либо позже разобраны на части.

BBC отмечает, что СССР намеренно разбирал самолеты, чтобы не платить за них США.

Согласно законодательству о ленд-лизе, СССР был обязан оплатить любую переданную военную технику, которая осталась неповрежденной после окончания военных действий.

Вероятно, именно такая судьба постигла восемь самолетов, которые нашли во время раскопок в лесу под Киевом.

— Из них вынули запчасти, рации, пулеметы и любой полезный металлолом. Затем их вытащили тракторами с соседнего аэродрома, разбили на части и сбросили в неглубокий овраг. Считается, что потом их засыпали землей бульдозеры, — пишет BBC.

Сейчас специалисты Государственного музея авиации Украины проводит кропотливые ручные раскопки этого места.

Сотрудники стремятся идентифицировать как можно больше самолетов, чтобы их можно было снова собрать и выставить на показ.

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