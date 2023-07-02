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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

После опыта с танками. Страны, которые уже готовы обучать украинцев на F-16, ждут готовности других — эксперт

F-16
Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил партнеров в затягивании с графиком тренировок украинцев на F-16. Это может быть связано с тем, что страны самолетной коалиции договорилась действовать в унисон.

Об этом в эфире телемарафона рассказал эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По его словам, обучение украинских пилотов в целом началось еще за месяцы до того, как мы с нашими западными партнерами договорились о поставках F-16.

— Еще в конце весны была информация, что группы украинских пилотов приехали в США, Великобританию, Францию. Фактически это был первый этап подготовки наших пилотов к тому, чтобы они были максимально эффективными за штурвалами западных самолетов, — сказал эксперт.

Жовтенко отметил, что подготовка делится на два этапа.

— Первый этап, который на самом деле пройден, когда пилоты летают на обычных тренировочных самолетах. Это еще не F-16, но на тех самолетах стоят системы, которые имеет F-16. После этого этапа можно пересаживать летчиков за штурвал тех самолетов, которые уже они будут осваивать. И тогда подготовка действительно может длиться 4-6 месяцев, — добавил он.

Эксперт заявил, что фактически с точки зрения подготовки украинских пилотов нам осталось просто довести ее до конца и сделать так, чтобы летчики, которые прошли первый этап, максимально привыкли к F-16.

— Очевидно на этом этапе возникла заминка. После неприятных историй с танковой коалицией, когда одни страны бежали впереди других и другим странам было обидно, что они не успевают передать танки, была договоренность, что самолетная коалиция будет действовать в унисон. Мы попали в ситуацию, когда есть разная степень готовности стран принимать пилотов. Поэтому даже страны, которые готовы уже обучать, ждут готовность других,- добавил он.

В то же время эксперт выразил надежду, что ситуация сдвинется с места на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты еще не начали учиться на многофункциональных истребителях F-16. Сейчас изучаются пропускные возможности учебных центров и баз.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Винищувач F-16
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