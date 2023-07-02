Россиянам запретили согласовывать места расположения войск с коллаборантами — Центр нацсопротивления
Российским военным категорически запретили согласовывать места своего расположения с коллаборантами из оккупационных администраций, чтобы избежать утечки информации.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
— Россияне усиливают контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях. Особое внимание уделяется тому, чтобы местные коллаборанты не владели информацией о расположении войск РФ, — говорится в сообщении.
Кроме того, захватчикам запретили привлекать гражданских к проведению работ по обустройству командных пунктов.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты установили мобильный крематорий в городе, чтобы скрыть потери.
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев