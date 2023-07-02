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Россиянам запретили согласовывать места расположения войск с коллаборантами — Центр нацсопротивления

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российским военным категорически запретили согласовывать места своего расположения с коллаборантами из оккупационных администраций, чтобы избежать утечки информации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Россияне усиливают контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях. Особое внимание уделяется тому, чтобы местные коллаборанты не владели информацией о расположении войск РФ, — говорится в сообщении.

Кроме того, захватчикам запретили привлекать гражданских к проведению работ по обустройству командных пунктов.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты установили мобильный крематорий в городе, чтобы скрыть потери.

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