Ситуация тяжелая: жена оккупанта пожаловалась на значительные потери РФ на фронте

Российские командиры отказываются выполнять приказы высшего руководства. Сиуация на фронте для оккупантов с каждым днем ухудшается.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор военного РФ с женой, который обнародовало Главное управление разведки.

Жена оккупанта рассказала о значительных потерях в подразделениях ВС РФ и нежелании солдатов участвовать в боевых действиях на территории Украины.

— Самая худшая ситуация полк 1231 бывший, их к ДНР куда-то присоединили. Там вообще трудно, короче, полная жопа у них. Там даже командир отказывается выполнять приказы. Ему говорят: А че, тебе типа погоны не нужны? Никак нет, мы лучше жизнь ребят сохраним, — сказала жена российского военного.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.