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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Украина должна иметь такой флот, который больше не даст РФ планировать нападение — Неижпапа

Олексій Неїжпапа

Украина должна иметь такой флот, который больше не даст захватчику даже планировать нападение на наше государство.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Он отметил, что строительство кораблей для украинского флота продолжается в соответствии с графиком, даже с его опережением.

Уже в следующем году в состав ВМС должен войти корвет Гетьман Иван Мазепа.

— Все вооружение, предназначенное для корабля, будет поставлено своевременно. На нем будут установлены артиллерийские системы калибром 76 и 205 мм, крылатые ракеты, зенитно-ракетный комплекс дальностью более 20 км, средства радиоэлектронной борьбы. Согласно действующему контракту, мы строим два таких корабля за рубежом. Следующие мы планировали строить на территории Украины, ведь мы обязаны развивать нашу судостроительную отрасль, — сказал Неижпапа.

Сейчас в Турции продолжается подготовка команды будущего флагмана ВМС Украины.

— Сначала экипаж индивидуально будет осваивать технику и вооружение, установленные на корабле. А после прохождения индивидуальной подготовки по специальностям уже будет продолжаться общая подготовка экипажа, потому что в составе турецкого флота есть корабли этого типа, — сказал командующий ВМС.

Неижпапа подчеркнул, что флот — это не только ракетный катер или корвет, а мощная система, ВМС Украины должны иметь много платформ, чтобы выполнять свои задачи.

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Олексій Неїжпапа

Фото: ВМС ВСУ

Источник: Армия Inform

Война в Украине, ВМС України, Морський флот
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