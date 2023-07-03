Борта перевозки из Ирана в РФ стали регулярными — Игнат

Иран продолжает предоставлять России вооружение для войны против Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Борта перевозки из Ирана в РФ стали регулярными. Связывать (атаки, — Ред.) с бортом нет необходимости. У них общее море. Они могут доставить значительно большие объемы грузов Каспийским морем, — сказал Игнат.

По его словам, говорить о путях доставки дронов Shahed нет смысла. В то же время важно то, какое еще вооружение может получить РФ от Ирана.

— Вопрос в том — сколько и чего может доставить Иран. Какой тип вооружения. Потому что вопрос с ракетами также нельзя исключать. РФ нуждается в этом вооружении, — отметил представитель Воздушных сил.

Игнат выразил надежду, что мир будет давить на Иран, чтобы этого не произошло.

Ранее The Guardian сообщило, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны намерены нарушить условия ядерной сделки с Ираном из-за того, что Тегеран поставляет ударные дроны-камикадзе России.

Фото: Юрий Игнат

Источник: Медиацентр Украина

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