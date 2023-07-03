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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Очень тонкая броня: украинский командир о недостатках французских танков AMX-10

Танки AMX-10
Фото: Getty Images

Французские колесные танки AMX-10 беспомощны в наступлении из-за тонкой брони.

Об этом заявил один из командиров подразделения 37-й бригады морской пехоты Спартанец.

— Прекрасная пушка, отличная оптика, но очень тонкая броня. К сожалению, был случай, когда весь экипаж погиб в машине. Был артиллерийский обстрел, перед машиной взорвался снаряд, тонкую броню пробили осколки, и сдетонировал боекомплект, — рассказал он в интервью AFP.

Мониторинговый проект Oryx считает, что Силы обороны Украины потеряли три AMX-10 во время наступательных действий.

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Танки AMX-10

Поэтому командир батальона морских пехотинцев делает вывод, что колесные танки могут быть машинами огневой поддержки, но не для штурмовых действий на переднем крае не годятся.

Источник: AFP
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