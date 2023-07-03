Очень тонкая броня: украинский командир о недостатках французских танков AMX-10
Французские колесные танки AMX-10 беспомощны в наступлении из-за тонкой брони.
Об этом заявил один из командиров подразделения 37-й бригады морской пехоты Спартанец.
— Прекрасная пушка, отличная оптика, но очень тонкая броня. К сожалению, был случай, когда весь экипаж погиб в машине. Был артиллерийский обстрел, перед машиной взорвался снаряд, тонкую броню пробили осколки, и сдетонировал боекомплект, — рассказал он в интервью AFP.
Мониторинговый проект Oryx считает, что Силы обороны Украины потеряли три AMX-10 во время наступательных действий.
Поэтому командир батальона морских пехотинцев делает вывод, что колесные танки могут быть машинами огневой поддержки, но не для штурмовых действий на переднем крае не годятся.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк