Карта боевых действий на 03.07.2023 — ситуация на фронте

Российский враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 39 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 03.07.2023

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Плетеневки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Хреновка, Камянская Слобода Черниговской области; Сопич, Соханы, Белополье и Пономаренки Сумской области и Казачья Лопань и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Дибровы и Северска в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Торское — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них — Васюковка, Часов Яр и Ивановское в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское и Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахово и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Богоявленки и Благодатного. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Великая Новоселка, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змеевки, Херсона и Антоновки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Потери РФ в войне на 03.07.2023:

личного состава — около 230 260 (+600) человек ликвидировано,

танков — 4057 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 7899 (+11) ед,

артиллерийских систем — 4220 (+32) ед,

РСЗО — 641 (+4) ед,

средств ПВО — 391 (+1) ед,

самолетов — 315 ед,

вертолетов — 309 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3573 (+16),

крылатых ракет — 1264 (+3),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6834 (+18) ед,

специальной техники — 590 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

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