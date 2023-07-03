Можно перейти, не намочив колени. Ермак показал, как выглядит Днепр после подрыва Каховской ГЭС

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал, как выглядит обмелевший Днепр в районе Запорожья после подрыва российскими оккупантами Каховской плотины.

Соответствующую фотографию он опубликовал в Telegram.

— Экоцид. Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Не замечать этого невозможно. Молчать об этом также нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов — это преступление против нынешних и будущих поколений. Россия будет отвечать, их поколения за все заплатят, и это станет уроком для всей российской нации, — говорится в сообщении.

На фотографии видно людей, которые переходят Днепр почти по песку, также можно увидеть плотину Днепровской ГЭС.

Ранее стало известно, что подрыв плотины Каховской ГЭС, который осуществили российские войска, нанес Украине прямые убытки на минимум $2 млрд.

Источник, фото: Андрей Ермак

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