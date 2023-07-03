Досадный случай: Верещук о ситуации, когда мужчину с собакой не пустили в эвакуационный автобус
Украинцы могут эвакуироваться со своими домашними любимцами, в этом нет проблемы.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, комментируя ситуацию, когда в Херсоне мужчину с собакой не пустили в эвакуационный автобус.
— Этот случай является чрезвычайно досадным. Странно, что человек шел три дня пешком и никто ему не помог. Когда мы говорим о количестве мест и транспортных средств для эвакуации — их достаточно. Нам помогают волонтеры, международные организации. Сейчас на Херсонщине нет проблемы, чтобы эвакуироваться, — сказала Верещук в эфире телемарафона Єдині новини.
Несколько дней назад волонтер Яна Титаренко сообщила, что в Херсоне мужчину с немецкой овчаркой не пустили в эвакуационный автобус.
Причиной отказа стало отсутствие намордника у пса. Мужчина был вынужден идти в Одессу пешком, это заняло три дня.
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Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк