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Досадный случай: Верещук о ситуации, когда мужчину с собакой не пустили в эвакуационный автобус

евакуація, собака
Фото: Pixabay, УНИАН

Украинцы могут эвакуироваться со своими домашними любимцами, в этом нет проблемы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, комментируя ситуацию, когда в Херсоне мужчину с собакой не пустили в эвакуационный автобус.

— Этот случай является чрезвычайно досадным. Странно, что человек шел три дня пешком и никто ему не помог. Когда мы говорим о количестве мест и транспортных средств для эвакуации — их достаточно. Нам помогают волонтеры, международные организации. Сейчас на Херсонщине нет проблемы, чтобы эвакуироваться, — сказала Верещук в эфире телемарафона Єдині новини.

Несколько дней назад волонтер Яна Титаренко сообщила, что в Херсоне мужчину с немецкой овчаркой не пустили в эвакуационный автобус.

Причиной отказа стало отсутствие намордника у пса. Мужчина был вынужден идти в Одессу пешком, это заняло три дня.

Ранее из-за российского обстрела он потерял жену и 5-летнюю дочь.

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Ирина Верещук, Война в Украине, Евакуація
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