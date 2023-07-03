В Ужгороде пьяный майор обругал военного и дважды ударил его жену. В Минобороны отреагировали
В Ужгороде 25 июня пьяный майор Закарпатского ОВК Константин Вари в магазине обругал военного, а затем дважды ударил его жену.
Потерпевшая Татьяна Новак боится, что позорный поступок офицера останется безнаказанным.
В тот день Татьяна вместе с мужем Евгением зашли в продуктовый магазин. В очереди на кассе к ним прицепился пьяный мужчина в гражданской одежде и в грубой форме спросил военного, служил ли он или сбежал.
Евгений спокойно ответил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, а после обороны Соледара признан ограниченно годным. Такое объяснение не понравилось майору и он начал ругать военного и женщину.
— Он выдал нецензурный малопонятный монолог, общий смысл которого сводился к — вы не местные и это сразу видно, зачем вы приехали, а вы знаете кто я, а я майор, это мой район, меня все знают, — Татьяна процитировала слова офицера.
Продавщица знала Константина Вари и тоже пыталась его успокоить. Однако пьяный майор начал размахивать руками, толкнул Татьяну, а ее мужа ладонью в голову. Продавщицу попросили вызвать полицию, однако она проигнорировала.
Супруги вышли из магазина к остановке и начали вызывать полицию. Когда военный Евгений звонил, к ним подошел Вари и хотел ударить мужчину. Однако в какой-то момент передумал и подбежал к женщине и нанес ей удар кулаком в челюсть. Женщина упала. Майор склонился над ней и еще раз ударил — в левый висок. Все происходило настолько быстро, что Евгений просто не успел среагировать и помешать Константину Варе.
— Пока ждали полицию, к нам начали сходиться люди. Они рассказали, что Константин не первый раз нападает на людей, в частности женщин, но местные жители его боятся и заявления не подают. Дождаться полиции и дать показания тоже желающих не нашлось, — рассказала Татьяна.
Вари Константина полиция нашла в его собственной квартире, задержали. Тест на содержание алкоголя показал 2.04 промилле. Медики скорой констатировала у женщины ушиб челюсти. Супруги написали заявление в полицию и дали объяснения. Открыто уголовное производство по ч.1, ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение).
Далее женщина рассказала, что ей звонили из Закарпатского ОИК и просили “обсудить инцидент и урегулировать все мирно”.
В полиции дознаватель Турус Ю.Ю. только после настойчивых просьб Татьяны пригласил к себе в кабинет и дал направление на судебно-медицинскую экспертизу. Впоследствии выяснилось, что в травмпункте забыли проставить необходимые печати на справку, а дознаватель Турус забыл приложить к направлению сопроводительный лист. Пришлось возвращаться в травмпункт, где супруги выслушали от персонала кучу отговорок и пренебрежительных комментариев.
В конце концов все печати на справку поставили. Татьяна и Евгений вернулись в участок и напомнили Турусу о сопроводительном письме. Тот ответил, что письмо напишет “завтра, может послезавтра” и передаст судмедэксперту. Даже через четыре дня Турус не передал документ судмедэксперту. Когда Татьяна позвонила в участок, ей сообщили, что полицейский ушел в отпуск на неопределенный срок.
— В течение недели дознаватель не ответил конкретно ни на какие мои вопросы по делу. Я не знаю, изъяли ли из магазина камеры, опросили ли свидетелей, приобщили ли протокол задержания с доказательствами, что Вари был в состоянии алкогольного опьянения, — заявила Татьяна Новак и подчеркнула, что ее семья не имеет связей или денег на адвоката.
Под публикацией Татьяны появился комментарий первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Он попросил жену военного расписать детали ситуации в электронном письме для того, чтобы уполномоченные лица могли с ней связаться.
Александр Павлюк отметил, что ни один случай, который позорит звание офицера, не будет оставлен без жесткой реакции.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк