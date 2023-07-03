Военный угрожал сломать ногу мужчине: появилась реакция ТЦК в Хмельницкой области

В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили, что проверят действия одного из военнослужащих после конфликта, произошедшего в городе Деражня Хмельницкой области при попытке вручить повестку.

Указано, что в сети распространяется информация о возможных противоправных действиях со стороны одного из военнослужащих отдела Хмельницкого ОТЦК и СП.

— По данному случаю назначена служебная проверка по результатам которой будет принято справедливое решение, о чем будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что командование Хмельницкого ОТЦК и СП строго осуждает любое физическое насилие.

Напомним, в городе Деражня Хмельницкой области произошел конфликт между работниками территориального центра комплектования и соцподдержки и местным жителем. Работники ТЦК зашли в дом местного жителя, пытаясь вручить повестку мужчине.

Один из сотрудников ТЦК представился “майором милиции” и заявил, что во время действия военного положения может заходить в чужие дома, поскольку права гражданских сильно ограничиваются. Он же настаивал, чтобы мужчина прекратил вести съемку и угрожал, что сломает ему ногу.

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