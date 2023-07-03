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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью РФ запустила по Украине дроны Shahed: 13 беспилотников удалось сбить

Ночью РФ запустила по Украине дроны Shahed: 13 беспилотников удалось сбить
Фото: Getty Images

Этой ночью российские оккупационные войска в очередной раз решили обстрелять Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 — пуски осуществили с юго-восточного направления.

Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, всего зафиксировано пуски 17 “шахедов”.

В южных, восточных и центральных областях работала наша противовоздушная оборона.

В результате противовоздушного боя уничтожено 13 ударных дронов Shahed-136/131. Остальные беспилотники не достигли своих целей. Предварительно без потерь.

За прошедшие и текущие сутки авиация ВСУ осуществила десятки вылетов, 15 из них — на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы российского врага.

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Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью военные Воздушного командования Восток над областью сбили один вражеский Shahed-136.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони
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