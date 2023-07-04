Для усиления авиации Украина будет рассматривать не только F-16 — Игнат

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина будет рассматривать и другие типы самолетов, кроме F-16, которые могли бы усилить боевые возможности авиации.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

По словам спикера, все запросы по авиации, которые предоставляла Украина, сформированы.

— Я не могу ничего сказать о F-18, но Украина рассматривала и будет рассматривать в дальнейшем и другие типы авиационной техники, которые могли бы усилить боевые возможности авиации Воздушных сил, — сказал Игнат.

Он отметил, что F-16 — это легкий многоцелевой самолет с одним двигателем. В то же время такие самолеты, как F-18, F-15 или Eurofighter Typhoon имеют два двигателя, больший радиус применения и могут нести больше вооружения.

Вполне вероятно, что будет рассматриваться и второй тип самолета на вооружении.

— Но на данном этапе мы не можем распылять все силы и средства, когда мы ведем боевые действия. Мы определились с тем самолетом, который может быстрее прийти, обеспечить нам преимущество в воздухе и оказать поддержку наземным войскам. Это самолет F-16, который есть где взять и мы можем его освоить в короткий срок, — добавил представитель Воздушных сил.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит западных истребителей, пока не завершится контрнаступление.

Источник: телемарафон

Фото: Юрій Ігнат

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