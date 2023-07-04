Второй день фаер-шоу: в оккупированных населенных пунктах Запорожской области прогремели взрывы

В оккупированных населенных пунктах Запорожской области уже второй день громко — “прилетает” по оккупантам.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Вчера что-то взрывалось в Васильевке, Токмаке и Черниговском районе. А сегодня громко в Акимовке и Васильевке.

По словам Федорова, в населенных пунктах россияне ставят свое ПВО в жилых кварталах.

А еще оккупантам прилетело в Акимовку.



Фото: Иван Федоров

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