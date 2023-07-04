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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 04.07.2023 — ситуация на фронте

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 04.07.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 4 июля 2023 года

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары по городу Сумы и в районе Катериновки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это: Бачевск, Ходино, Катериновка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань и Бударки — Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях враг активно наносил авиаудары. При этом наши защитники успешно отбили семь атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку Веселого Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Петро-Ивановка, Новомлинск, Купянск Харьковской области; Невское и Белогоровка — Луганской и Верхнекаменское, Берестовое и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили девять атак противника в районах Григорьевки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино и Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражескими авиаударами и огнем артиллерии наши защитники отбили 15 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Острое и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. Нанес авиаудар возле Благодатного Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Благодатное, Угледар, Богоявленка, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Карта
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