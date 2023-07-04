Мог сбить военный РФ. 12-летнюю девочку, которую искали возле Мариуполя, нашли мертвой

12-летнюю девочку, которую искали возле оккупированного Мариуполя, нашли мертвой. Есть версия, что ее сбило авто, за рулем которого был военный РФ.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Указано, что 30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района пропала Ирина Губарева, которая пошла на встречу с подругами. После поисковых работ, девушку нашли мертвой в поселке Республика, что почти в 30 км от Мангуша.

— По одной из версий, девушку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело в машину и вывез в поле, где ее и нашли. Официальной информации от оккупантов еще нет, — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что случаи, когда исчезают дети и взрослые, не единичны. Такие инциденты не расследуются, потому что закон не распространяется на российских оккупантов.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные начали выселять из уцелевших квартир законных владельцев.

Фото: Мариупольский городской совет

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