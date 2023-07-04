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Не надо расслабляться. Игнат объяснил, с чем может быть связано “затишье” в обстрелах Киева

Юрій Ігнат

Уменьшение обстрелов Киева может быть связано с планами РФ или с ограниченными запасами ракет.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

— Бывают дни, когда больше, бывают дни, когда меньше. Если мы уже три дня не видели обстрелов, то это не значит, что надо расслабляться, и они уменьшились, — сказал он.

Игнат отметил, что РФ может вести определенную подготовку или перенаправлять свои силы на другие направления. Также это может быть связано с тем, что запасы ракет и дронов у врага не бесконечны.

Ранее Юрий Игнат сообщил, что украинским защитникам крайне трудно проводить наступление без преимущества в авиации.

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Источник: Медиацентр Украина

Фото: Медиацентр Украина

Война в Украине, Київ, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Юрій Ігнат
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