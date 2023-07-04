Последние дни особенно урожайные: Данилов о контрнаступлении ВСУ

На данном этапе активных боевых действий Силы обороны выполняют задачу №1 — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов топлива, боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в своем Twitter.

— Последние дни особенно урожайные. Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено — больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом, — написал он.

СОУ на даному етапі активних бойових дій виконують завдання номер один – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, б/к, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії. Останні дні особливо врожайні. Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри.… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 4, 2023

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны имеют частичный успех на Бахмутском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время противник оказывает яростное сопротивление и несет огромные потери.

Сейчас украинские военные продолжают сдерживать наступление войск РФ на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Фото: Аппарат СНБО

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