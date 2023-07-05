РФ фактически теряет Юг: эксперт объяснил, почему оккупанты могут готовить теракт на ЗАЭС
Российские оккупанты могут готовить теракт на Запорожской АЭС для того, чтобы остановить наступление ВСУ на Юге.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
— Россияне имеют большие проблемы именно на южном плацдарме, в первую очередь, в Запорожской области. Силы обороны Украины уже практически прошли полосу обеспечения. Мы уже находимся возле второй линии обороны. Россияне вынуждены не только использовать в Запорожской области резервы со второй и третьей линии обороны, а вынуждены подтягивать подразделения с левобережной Херсонщины для усиления своих позиций, — сказал он.
Коваленко отметил, что Силы обороны Украины еще не нанесли главный удар, а россияне уже истощили свои резервы.
Эксперт считает, что террористическая тактика, к которой прибегают россияне, не будет эффективной, ведь остановить ВСУ уже невозможно.
— Они могут повредить станцию, вызвать какую-то небольшую утечку радиации, это в самом экстремальном случае. Но в целом им надо реализовывать внутренний взрыв с последствиями для всей 150-тысячной группировки российских оккупационных войск. А пока они там находятся, настолько безрассудно они не сделают. Поэтому, в первую очередь, это будут имитационные действия именно для ядерного шантажа, — добавил Коваленко.
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