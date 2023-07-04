Понимают абсолютную несправедливость. Маркарова ответила, почему американцы так сильно поддерживают Украину
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американцы продолжают поддерживать украинцев из-за того, что понимают абсолютную несправедливость действий РФ.
Об этом она сообщила в эфире телемарафона.
Маркарова отметила, что ценности, на которых основывались Соединенные Штаты, — это свобода и демократия.
— Люди, которые бежали в Америку, они бежали от преследований, за свободой. В американском гимне звучат слова, что это страна смелых и свободных. Я думаю, что сегодня те же слова можно сказать и об украинцах, — сказала она.
По мнению посла, американцы понимают абсолютную несправедливость действий россиян в отношении Украины. Поэтому США стали для Украины больше, чем просто стратегическим партнером.
— Они искренне болеют за наш успех. Несправедливость отзывается в сердцах. Мы видим очень большую поддержку среди простых граждан как на улицах, так и в соцопросах, — добавила она.
Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом знает о потребностях ВСУ и продолжает помогать в контрнаступлении.
Источник: телемарафон
Фото: Оксана Маркарова