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Понимают абсолютную несправедливость. Маркарова ответила, почему американцы так сильно поддерживают Украину

Понимают абсолютную несправедливость. Маркарова ответила, почему американцы так сильно поддерживают Украину

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американцы продолжают поддерживать украинцев из-за того, что понимают абсолютную несправедливость действий РФ.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона.

Маркарова отметила, что ценности, на которых основывались Соединенные Штаты, — это свобода и демократия.

— Люди, которые бежали в Америку, они бежали от преследований, за свободой. В американском гимне звучат слова, что это страна смелых и свободных. Я думаю, что сегодня те же слова можно сказать и об украинцах, — сказала она.

По мнению посла, американцы понимают абсолютную несправедливость действий россиян в отношении Украины. Поэтому США стали для Украины больше, чем просто стратегическим партнером.

— Они искренне болеют за наш успех. Несправедливость отзывается в сердцах. Мы видим очень большую поддержку среди простых граждан как на улицах, так и в соцопросах, — добавила она.

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом знает о потребностях ВСУ и продолжает помогать в контрнаступлении.

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Источник: телемарафон

Фото: Оксана Маркарова

Война в Украине, Оксана Маркарова, США
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