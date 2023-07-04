В НАТО заявили, что Украина не получит истребители до завершения контрнаступления

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит западные истребители, пока не завершится контрнаступление.

Об этом он сказал LBC.

По словам Бауэра, вопрос истребителей “не будет решен в краткосрочной перспективе”.

— Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала этого контрнаступления, — сообщил представитель НАТО.

Он отметил, что это “важно и понятно”, что Украина просит западные истребители, но “мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас”.

На вопрос, считает ли он, что Украина может выиграть войну без истребителей, Бауэр ответил: “Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию”.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что обучение пилотов на F-16 еще не началось, Украина пытается ускорить процесс.

Источник: LBC

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.