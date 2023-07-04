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Украина
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В РФ боятся, что украинские военные будут форсировать Днепр — ISW

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные блогеры боятся, что Силы обороны Украины способны форсировать Днепр в Херсонской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

— Российские блогеры воспользовались недавней активностью Украины на левом берегу Херсонской области, чтобы призвать к увеличению присутствия малых речных судов и техники на Днепре для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск, — сообщают аналитики.

2 июля военкоры обратились к руководителям республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с призывами направить на линию фронта в Херсонской области конфискованные у браконьеров лодки, отметив, что 10 полков и бригад группировки войск Южного военного округа Днепр остро нуждаются в этих судах.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов отреагировал на обращение 3 июля и поручил решить вопрос передачи конфискованных браконьерских лодок российским войскам.

Один из военкоров призвал возродить флотилию Днепр — специальное военное речное подразделение, участвовавшее в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, гражданской войне в России и Второй мировой войне. Он утверждает, что возрожденная флотилия могла бы значительно улучшить положение войск РФ на херсонском направлении, и что эту группировку можно было бы усилить простыми катерами гражданского использования.

— Общая тревожная реакция россиян на недавнюю украинскую активность на Днепре свидетельствует о том, что они опасаются способности Украины форсировать реку и считают, что нынешнее командование группировки Днепр не подготовило в достаточной степени свои войска к такому потенциалу, — добавляют в отчете.

Ранее пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные продолжают зачищать позиции войск РФ на Антоновском мосту, в то же время враг оказывает достаточно мощное сопротивление и пытается вернуться.

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Источник: ISW
Война в Украине, ВСУ, Херсонская область
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