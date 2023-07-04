Великобритания поддержала вступление Украины в НАТО без ПДЧ

Украина сможет присоединиться к НАТО по сценарию Финляндии и Швеции, то есть без Плана действий по членству.

Об этом сообщил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью La Repubblica.

— Я считаю, что Украина может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией, — сказал он.

В то же время министр отметил, что не знает, когда именно Украина станет членом НАТО, поскольку неизвестно, сколько продлится война с Россией.

— Армия в Киеве теперь имеет опыт поставки вооружений и обучения по стандартам НАТО, — добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, даже если членство состоится после войны.

Источник: La Repubblica

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