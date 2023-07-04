Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас — CNN

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, даже если членство будет после войны.

Об этом он сказал в интервью CNN, полная версия которого еще не опубликована.

Выступая на телеканале CNN, Зеленский сказал, что Байден является “лицом, которое принимает решение” о том, будет ли Украина в НАТО или нет.

— Он (Джо Байден, — Ред.) поддерживает наше будущее в НАТО, но приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат, — заявил украинский лидер.

На вопрос, почему бы не дождаться приглашения, Зеленский ответил, что “очень важно”, чтобы Украина получила это приглашение “сейчас”.

— Это так важно чувствовать, что в будущем вы действительно будете рядом с союзниками, — добавил он.

В то же время глава государства отметил, что понимает, что Украина “никогда не будет в НАТО до того, как закончится война”.

— Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена, — подчеркнул он.

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит стран-членов НАТО. Украина ожидает от него конкретных решений относительно своего вступления в Альянс.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что решение о поездке Зеленского в Вильнюс на саммит НАТО еще не принято.

Источник : CNN

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