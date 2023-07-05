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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Из-за травмирования человека на путях в Польше задерживается ряд поездов Укрзализныци

Потяг УЗ

Поезда Укрзализныци перемышльского направления задерживаются из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше. На данный момент там завершены следственные действия.

Об этом сообщает Укрзализныця.

По состоянию на 8 утра поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:

  • 716/715 Перемышль — Киев +5:52;
  • 32/31 Перемышль — Запорожье +4:24;
  • 54/53 Перемышль — Киев +5:40;
  • 36/35 Перемышль — Одесса +5:40;
  • 37/38 Ужгород — Одесса +3:41;
  • 705/706 Киев — Перемышль +1:39.

При этом 82 других поезда Укрзализныци следуют по Украине четко по расписанию.

— Приносим извинения за неудобства и догоняем график, насколько это возможно. Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения путешествия с учетом опоздания, — говорится в сообщении.

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Фото: Укрзализныця

Польша, потяги, Укрзализныця
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