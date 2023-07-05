Из-за травмирования человека на путях в Польше задерживается ряд поездов Укрзализныци
Поезда Укрзализныци перемышльского направления задерживаются из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше. На данный момент там завершены следственные действия.
Об этом сообщает Укрзализныця.
По состоянию на 8 утра поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:
- 716/715 Перемышль — Киев +5:52;
- 32/31 Перемышль — Запорожье +4:24;
- 54/53 Перемышль — Киев +5:40;
- 36/35 Перемышль — Одесса +5:40;
- 37/38 Ужгород — Одесса +3:41;
- 705/706 Киев — Перемышль +1:39.
При этом 82 других поезда Укрзализныци следуют по Украине четко по расписанию.
— Приносим извинения за неудобства и догоняем график, насколько это возможно. Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения путешествия с учетом опоздания, — говорится в сообщении.
Фото: Укрзализныця
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