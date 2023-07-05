Китай не верит, что Patriot может сбивать Кинжалы, но от доказательств отказался — Резников

Спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время визита в Киев в мае усомнился в том, что ЗРК Patriot способен сбить российские гиперзвуковые ракеты Кинжал.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times.

— Я предложил, что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства, — сказал Резников и добавил, что китаец уехал из Киева, не ознакомившись с ними.

Посольство КНР в Украине не ответило на запрос FT о комментариях.

Напомним, что 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук официально подтвердил первый случай уничтожения ракеты Х-47 Кинжал из зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это произошло в ночь на 4 мая в небе Киевской области.

В ночь на 16 мая силы ПВО сбили уже шесть Кинжалов.

Источник : Financial Times

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