Недостаток воды коснется полмиллиона граждан Запорожской области – Федоров

Громады, которые использовали для питья днепровскую воду, остались без водоснабжения из-за подрыва плотины Каховской ГЭС и вынуждены использовать другие источники — не всегда безопасные для здоровья.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров ведущей Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.

— Сегодня эти населенные пункты пытаются питаться питьевой водой из скважин, в населенных пунктах, где они были. Но в основном воды уже не хватает. Мы эту тенденцию видим. Если на зимний период ее хватит, то на летний период уже не хватает и есть дефицит воды, — рассказал он.

По словам Федорова, в целом эта проблема после деоккупации коснется полмиллиона граждан.

— Потому что на территории временно оккупированной Запорожской области проживает 700 тыс. населения, по меньшей мере 500 тыс. пользовались питьевой водой из Каховского водохранилища, — добавил мэр.

Федоров добавил, что из-за разрушения плотины ГЭС полностью разрушена система орошения, а значит не может быть речи об эффективном сельском хозяйстве. Он подчеркнул, что “экологию, питьевую воду и сельское хозяйство враг этим терактом убил”.

Войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. После этого теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Западные СМИ со ссылкой на экспертов писали, что причиной разрушения Каховской ГЭС, скорее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины.

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