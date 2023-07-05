Никопольская РВА: ЗАЭС работает в штатном режиме

Оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция по состоянию на утро 5 июля работает в штатном режиме.

Об этом сообщает глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

По его словам, в настоящее время значительные перемещения живой силы и техники оккупантов не зафиксированы.

Уровень воды в ставе-охладителе ЗАЭС, по данным Национальной атомной энергогенерирующей компании Энергоатом, – стабилен. В настоящее время он составляет 16,56 м.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается став ЗАЭС, – на уровне 11,15 м.

К слову, в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

– Несмотря на подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой, – отмечают в Энергоатоме.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Энергоатом

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