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Запасы еды и оповещение: ответы эксперта на самые распространенные вопросы об аварии на ЗАЭС

Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

Оповещение о теракте на Запорожской АЭС будет распространяться официальными источниками информации по всем каналам связи. Также сообщение о радиационной аварии будет в приложении єТривога.

Об этом Фактам ICTV рассказал кандидат биологических наук, популяризатор научных знаний о Чернобыле и радиации, соавтор научно-популярной книги Страшное, прекрасное и уродливое в Чернобыле. От катастрофы до лаборатории Екатерина Шаванова.

— Оповещение, скорее всего, не будет никак отличаться от стандартного. Просто напишут, что в таких регионах есть риск радиационной опасности. Если мы говорим о ядерном оружии и аварии на ЗАЭС, то может не работать оборудование. Если из строя выйдет связь мобильная, если будет перегрузка сетей, то нужно, чтобы у вас было как можно больше источников информации. Это должны быть элементарно радио на батарейках, заряженные мобильные телефоны и павербанки,  — объясняет эксперт.

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В случае теракта на ЗАЭС рекомендуется не выходить на улицу 2-3 суток. Поэтому желательно иметь соответствующие запасы пищи и воды на этот период, а еще лучше — на неделю.

— Рекомендации относительно срока не выхода на улицу будут отличаться, в зависимости от региона, куда пойдет облако. В целом, мы можем говорить об 1-3 днях до того, чтобы стало понятно, эту территорию эвакуируют или ее не эвакуируют или дают распоряжение выйти на улицу и жить дальше свою жизнь.

То есть, здесь мы тоже ориентируемся на распоряжение официальных источников, но в основном у вас должны быть запасы еды на три дня минимум, желательно чуть больше. Но вы должны понимать, что эвакуация не будет одномоментной, поэтому, чем лучше вы подготовитесь и будете более автономными, тем лучше, — советует Шаванова.

ЗАЕС, Радіація
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Татьяна Доцяк
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